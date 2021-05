Europa League: l'amaro in bocca della Roma e gli spagnoli del Villarreal con il pass per Danzica

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mattina dopo la vittoria della Roma sul Manchester United (3-2), resta l’amaro in bocca di un bella partita ma di non avercela fatta a candidarsi per la finale di Europa League. Il 6-2 nella partita di andata all'Old Trafford era un risultato pesante che non aveva messo grilli per la testa ai giallorossi che tuttavia all’Olimpico hanno fatto accarezzare ai tifosi e a loro stessi la possibilità di potercela fare. Nell'altra semifinale. 0-0 a Londra fra Arsenal e Villarreal, gli spagnoli si assicurano quindi il loro pass per Danzica in virtù del 2-1 conseguito in Spagna. - (PRIMAPRESS)