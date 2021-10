Europa League: il riscatto della Lazio all'Olimpico contro la Lokomotiv Mosca (2-0). A segno Baśič e Gabarròn

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Lazio riscatta la sconfitta in casa del Galatasaray all'esordio e incamera 3 punti contro il Lokomotiv Mosca: all' Olimpico è 2-0. Prestazione confortante dei biancocelesti reduci dalla vittoria nel derby di campionato. Il percorso in Europa League resta alla portata. Subito Lazio pericolosa con L.Alberto e Immobile, ma il gol lo segna Basic di testa su assist di Pedro (13').Immobile sfiora subito il raddoppio, che arriva al 38' con Patric da due passi dopo deviazione di Acerbi. La porta di Strakosha corre pochi pericoli. - (PRIMAPRESS)