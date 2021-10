Europa League, il Napoli travolge il Legia Varsavia (3-0). Segnano Insigne, Osimhen e Politano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Finale travolgente del Napoli, che si rilancia nel gruppo C (ora è secondo). Il 19enne Cezary Miszta è protagonista fin da subito, su Lozano (cross deviato verso la porta) e Mertens. Successivamente il portiere polacco dice di no a Insigne e di nuovo a Lozano e Mertens (su tap-in ravvicinato). Quando Miszta non può arrivare,Osimehn e Mertens sono in ritardo sul cross di Insigne a porta vuota. Serve una magia,ci pensa Insigne (76') con lo splendido destro di controbalzo.All'80'il n.24 innesca Osimehn per il 2-0, Chiude Politano al 95'. - (PRIMAPRESS)