Europa League: Il Napoli pareggia in Olanda e la Roma vince per 3-1 sugli svizzeri del Young Boys

Il Napoli pareggia in Olanda e deve rimandare a giovedì prossimo la possibilità di qualificazione in Europa League; la Roma, già certa dei sedicesimi, vince e si assicura con anticipo anche il primato nel girone A. Az Alkmaar-Napoli 1-1 I partenopei partono alla grande: al 6' a segno Mertens. Nella ripresa pari di Martins (54'); Ospina para un rigore a Koopmeiners (60'). Roma-Young Boys 3-1 I giallorossi sciupano in avvio, poi incassano il gol di Nsame (34'). Pari di Mayoral al 44', nella ripresa rimonta con Calafiori (58') e Dzeko (81').