Europa League: Il Napoli di Gattuso vince 2-1 con il Granada ma non basta a qualificarsi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Niente rimonta per il Napoli in Europa League. I partenopei vanno fuori nei 16.mi con il Granada: solo 2-1 al 'Maradona' dopo lo 0-2 in Andalusia. Alle prese con le assenze davanti, Gattuso schiera Zielinski dietro le punte Insigne-Politano. Il Napoli già al 3' va in gol con Zielinski con un sinistro dal limite.Ma al 25' lascia solo Montoro che insacca di testa a centro area. E' la doccia fredda anche se Insigne coglie la traversa su punizione al 35'. Nella ripresa, forcing Napoli.Segna Fabian Ruiz (59'), ma non basta. - (PRIMAPRESS)