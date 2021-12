Europa League: il Napoli affonda il Leicester 3-2 ed avanza in Europa

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli va avanti in Europa League con il successo 3-2 sul Leicester. Come seconda nel girone, dovrà giocare i playoff. Azzurri subito 2-0 con Ounas (4') ed Elmas (24'), ma vengono raggiunti da Evans (27') e Dewsbury Hall (33'). Al 53' va a segno ancora Elmas. Il Leicester ci prova per oltre 30 minuti ma non riesce a pareggiare ed esce dalla competizione.



IL TABELLINO

NAPOLI-LEICESTER 3-2

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (33' st Manolas), Zielinski; Lozano (45'Malcuit), Ounas (18' st Mertens), Elmas; Petagna.

A disp.: Ospina, Boffelli, Politano, Costanzo, Vergara. All.: Spalletti

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans (35' st Soumaré); Dewsbury-Hall (44' st Albrighton), Maddison, Barnes (27' st Daka); Vardy.

A disp.: Ward, Stolarczyk, Choudhury, Thomas, Nelson, Mcateer, Ewing. All.: Rodgers

Arbitro: Lahoz (Spa)

Marcatori: 4' Ounas (N), 24' Elmas (N), 27' Evans (L), 33' Dewsbury-Hall (L), 8' st Elmas (N)

Ammoniti: Petagna, Demme (N)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)