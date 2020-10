Europa League: bene MIlan e Napoli, stop della Roma

(PRIMAPRESS) - MILANO - In Europa Leage il Milan vince in scioltezza sulo Sparta Praga, il Napoli riscatta il ko del debutto vincendo a San Sebastian sulla capolista della Liga, mentre la Roma viene fermata in casa dal Cska Sofia.



Milan-Sparta Praga 3-0

Milan capolista solitaria e a punteggio pieno nel girone H dopo il successo a San Siro sullo Sparta Praga. I cechi si dimostrano poca cosa, i rossoneri non hanno bisogno di forzare. Al 24' sblocca Diaz su assist di Ibrahimovic.Lo svedese (36') centra in pieno la traversa sul rigore da lui stesso propiziato (fallo di Lischka).Nella ripresa lo avvicenda Leao che prima si fa ipnotizzare da Heca in uscita bassa,poi (57') spinge in rete l'assist di Dalot. L'esterno portoghese chiude lo score al 67', liberato dal lancio di Bennacer. Real Sociedad-Napoli 0-1

Gli uomini di Gattuso soffrono per larghi tratti il palleggio insistito e il pressing dei baschi, ma rischiano pochissimo nel primo tempo e la sbloccano nella ripresa, con un siluro di Politano che diventa imprendibile dopo una deviazione, al 55', goal che decide la gara di San Sebastian. Miracolo di Ospina su Portu al 66'. Espulso Osimhen al 93'.



Roma-Cska Sofia 0-0

Robusto turn over di Fonseca all'Olimpico. Mkhitaryan coglie la traversa con un pallonetto (32'), ma i bulgari vanno vicinissimi al gol con Antov e Sowe. - (PRIMAPRESS)