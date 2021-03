Europa League: anche il Milan è fuori dalle gare continentali dopo la sconfitta in casa con il Manchester (0-1)

(PRIMAPRESS) - MILANO - Anche il Milan saluta le competizioni continentali. Il Manchester Utd passa 1-0 a San Siro nel ritorno degli ottavi di Europa League dopo l'1-1 dell'Old Trafford. I rossoneri pagano le troppe assenze e la penuria di attaccanti. Partita vivace con occasioni per Bruno Fernandes, Kessié, Calhanoglu, Saelemaekers e Krunic sui due fronti, ma il gol non arriva. In avvio di ripresa la rete di Pogba in mischia (48'). Reazione Milan con Saelemaekers. Al 65' Pioli gioca la carta Ibrahimovic, che al 74' impegna Henderson con un colpo di testa. - (PRIMAPRESS)