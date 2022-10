Europa League: ad Helsinki la Roma batte l’Hjk 2-1. Un gol annullato con il Var

(PRIMAPRESS) - HELSINKI - Europa League. La Roma a Helsinki batte l'Hjk (2-1) e raggiunge al 2° posto del girone C il Ludogorets (Betis già qualificato agli ottavi). Ora i giallorossi per centrare i playoff dovranno superare i bulgari il 3 novembre all'Olimpico, altrimenti faranno gli spareggi di Conference. Primo tempo dominato dalla Roma:una traversa di Cristante e un palo di Mancini mettono i brividi ma fa salire il boato dei tifosi giallorossi per il gol annullato dal Var a Cristante per un fuorigioco di Volpato. Al 41' sblocca Abraham.Pari Hetemay (54'). Il sorpasso della Roma: con un tiro di El Shaarawi deviato da Hoskonen (62'). L'ultima emozione la regala Browne per un pari poi annullato. - (PRIMAPRESS)