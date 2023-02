Europa e Conference League: vanno agli ottavi Roma e Fiorentina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Roma e Fiorentina vanno agli ottavi rispettivamente di Europa e Conference League. I giallorossi battono 2-0 il Salisburgo ribaltando il ko 1-0 in Austria. Viola 3-2 in casa in rimonta col Braga dopo il successo 4-0 in Portogallo. All'Olimpico,i giallorossi giocano bene Traversa di Dybala, poi reti di Belotti (33') e dell'argentino (40') entrambe su assist di Spinazzola. Sotto con Castro (16') e Djalò (34'),la Fiorentina reagisce con Mandragora (37'), Saponara (58') e Cabral (83'). - (PRIMAPRESS)