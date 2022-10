Eurocoppe: la Roma strappa l’1-1 a Siviglia con il Betis Ritmi. In Conference la Fiorentina travolge gli Hearts 5-1

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel match di Eurocoppe: c'è il pari della Roma strappa l'1-1 in casa del Betis Ritmi alti a Siviglia, grande agonismo ma poche occasioni nitide.I biancoverdi passano al 34' col tiro di Canales su cui è decisiva la deviazione di Ibanez. I giallorossi pareggiano al 53' con Be- lotti su assist di Camara. In Conference, sorprende l'effetto valanga della Fiorentina con gli Hearts. Brivido al 1', palo di Humphrys. Poi i viola dilagano: testa di Jovic (5'),punizione di Biraghi (22'), N.Gonzales sottomisura (31'), botta di Barak (38') Accorcia Humphrys (48'), rigore di N.Gonzales a siglare il 5-1. - (PRIMAPRESS)