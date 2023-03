Euro 32: le 11 città italiane candidate ad ospitare le partite. L’Uefa deciderà in autunno

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per Euro 2032, l'Italia ha candidato 11 città per ospitare le partite degli europei di calcio. Ecco quali sono: Milano, Torino, Verona ,Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli,Cagliari, Bari e Palermo. La scelta è stata fatta non solo per la rilevanza sportiva, ma anche con l'intento di "valorizzare il patrimonio culturale delle città". Il dossier ufficiale per la candidatura dovrà essere consegnato alla Uefa entro il 12 aprile. Adesso non resta che attendere l'assegnazione definitiva pre- vista per l'autunno del prossimo anno. - (PRIMAPRESS)