Euro 2020: l’Italia fa il pieno di vittorie nel gruppo A battendo il Galles (1-0) e con 8 cambi in campo

La Nazionale Azzurra di Mancini conquista la terza vittoria facendo il pieno delle gare nel gruppo A degli Europei. Chiude, dunque al primo posto senza aver subito gol. Gli Azzurri giocheranno sabato alle 21 contro la seconda del gruppo C (Ucraina o Austria). L'Italia batte il Galles 1-0 grazie alla rete segnata al 39' da Pessina. Al 55' la nazionale di Page in 10 per l'espulsione di Ampadu. Il Galles passa ugualmente agli ottavi per differenza reti sulla Svizzera.

Mancini si è preso il gusto di fare ben otto cambi mandando in campo quasi tutta la rosa dei convocati.