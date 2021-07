Euro 2020: l’Italia è in semifinale con la Spagna. Battuto il Belgio 2-1 con Barella e Insigne al gol

(PRIMAPRESS) - MONACO - La Nazionale si qualifica per le semifinali di Euro 2020 battendo il Belgio 2-1. Succede tutto nella seconda parte del primo tempo. Barella porta in vantaggio gli Azzurri al 31’, a poco dal termine della prima frazione raddoppia Insigne ma nel recupero Lukaku accorcia su rigore concesso per fallo di Di Lorenzo su Doku. Nella ripresa grande equilibrio anche se l’Italia fa la partita. Spinazzola prima salva un gol e poi si fa male. L’Italia vince e in semifinale incontrerà la Spagna a Wembley martedì 6 luglio. - (PRIMAPRESS)