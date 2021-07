Euro 2020: L’Inghilterra va in finale con l’Italia. Battuta la Danimarca 2-1 ai supplementari

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Una vittoria conquista al'ultimo minuto del primo supplementare. Gli inglesi in vantaggio con Kane che si fa respingere il rigore da Schmeichel ma è lesto sulla ribattuta a concludere a rete. Nei 90': la squadra di Hjulmand passa in vantaggio al 30' con una spettacolare punizione di Damsgaard. Dieci minuti dopo Kjaer devia nella propria porta un cross di Saka per anticipare Sterling. La Danimarca esce a testa alta da questo match combattuto sino in fondo e con il dubbio di un rigore concesso agli inglesi. - (PRIMAPRESS)