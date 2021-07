Euro 2020: Italia in campo contro il Belgio: ecco la formazione con il recupero di Chiellini

(PRIMAPRESS) - MONACO - Mentre i casi di variante Delta continuano ad aleggiafre sulle partite di finale a Londra, oggi scende in campo la nazionale italiana contro il Belgio per Euro 2020. Ma quale sarà la formazione? Intanto sembra assicurata la presenza di Chiellini. Le conferme di Gianluigi Donnarumma in porta, Leonardo Bonucci in difesa e Jorginho a centrocampo so o scontate. Nel tridente offensivo restano Immobile e Insigne mentre l'altro ruolo nel tridente se lo giocano in due: Berardi e Chiesa con il giocatore della Juve che dovrebbe avere la meglio. Sulle fasce esterne, invece, dovrebbero essere assegnate a Di Lorenzo e Spinazzola. Chiellini, dopo l'infortunio con la Svizzera, potrebbe recuperare il suo posto al centro della difesa. Ecco, dunque, la probabile formazione dell'Italia contro il Belgio. La formazione, dunque, dovrebbe essere, Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. - (PRIMAPRESS)