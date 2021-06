(PRIMAPRESS) - LONDRA - Allo stadio di Wembly nel derby tra Inghilterra e Scozia per Euro 2020 non è andato in onda lo spettacolo. Uno 0-0 che sopratutto ha visto un Inghilterra sotto tono mentre la Scozia si è difesa bene privando gli avversari della possibilità incursioni pericolosa nell'area degli scozzesi. - (PRIMAPRESS)