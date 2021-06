Euro 2020: dopo il buon esordio della Francia sulla Germania (1-0), torna l'Italia in campo con la Svizzera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il super esordio della Francia campione del Mondo che a Monaco di Baviera che ha battuto 1-0 la Germania anche se con lo sfortunato autogol di Hummels che per anticipare Mbappé, infila la sua porta. Oggi torna in campo l’Italia per affrontare la Svizzera (ore 21) mentre la Turchia incontra il Galles a Baku in Azerbaigian (ore 18). Mister Mancini sembra orientato a confermare l'11 che ha battuto 3-0 la Turchia nella partita d'esordio. Ovviamente con il cambio forzato di Florenzi per l’infortunio al polpaccio. Al suo posto dovrebbe esserci Di Lorenzo. Davanti a Donnarumma quindi spazio a destra al terzino del Napoli, a sinistra a Spinazzola - migliore in campo venerdì scorso - e al centro alla coppia Bonucci-Chiellini. In mezzo al campo toccherà a Jorginho agire da regista, affiancato da Barella e Locatelli, e in attacco al tridente Berardi-Immobile-Insigne. - (PRIMAPRESS)