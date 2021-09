Enti promozione sportiva: Alessandro Palmese nominato responsabile nazionale MSP Italia per il settore calcio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alessandro Palmese (nella foto) è il nuovo responsabile nazionale del settore calcio dell'Msp sia per il calcio a 5 che per quello a 11, passando dalle categorie a 7 e dal femminile. Il ruolo di Palmese sarà anche di supervisione dei regolamenti delle manifestazioni che della gestione degli eventi nazionali. Il percorso di Palmese come dirigente nell'ente di promozione sportiva è iniziato nel 2006. “Sono 15 anni che faccio parte di questa grande famiglia – e ringrazio il presidente nazionale Gian Francesco Lupattelli e la segretaria nazionale Alessandra Caligaris per l'incarico affidatomi". Nonostante il freno della pandemia l'Msp a livello provinciale è riuscito ad aumentare i numeri dell'attività di calcio a 5 e a 7 con un centinaio di squadre. “La nomina di Palmese è motivo di grande soddisfazione per tutto il comitato provinciale pratese – spiega Matteo Giusti, presidente Msp Prato - Un riconoscimento che arriva dopo tanti anni di grandi risultati organizzativi nella nostra pluridecennale attività all’interno dell’ente. Un motivo di soddisfazione per tutto il comitato Msp Prato”. - (PRIMAPRESS)