Empoli-Napoli: 0-2. I partenopei anche in dieci vincono e convincono

Osimhen esulta dopo il goal segnato all’Empoli

(PRIMAPRESS) - EMPOLI - Anche in 10 uomini per 30 minuti per un rosso per fallo di reazione ingenuo di Mario Rui, la capolista continua la sua cavalcata in serie A battendo anche l'Empoli in trasferta. Partita dominata e condotta come sempre dal Napoli di Spalletti che può recriminare su almeno tre episodi in cui avrebbe potuto rimpinguare lo Score finale. Ovviamente è sempre determinante Victor Osimhen che segna anche in questo match e che sfiora più volte la doppietta. I partenopei mettono fin da subito la gara sui binari giusti. Su azione d'angolo, Zielinski cerca Osimhen col filtrante,Ismajli interviene ma 'buca' Vicario (17'). Il raddoppio è opera di Osimhen, prontissimo sulla respinta corta di Vicario dopo il tiro di Kvaratskhelia (28'). Il nigeriano si divora la doppietta personale pochi istanti dopo, mentra Kim centra la traversa di testa su corner (35'). Ripresa in pieno controllo, nonostante il rosso a Mario Rui per un fallaccio su Caputo (67'). - (PRIMAPRESS)