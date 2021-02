Ecco perchè lo sponsor nel mondo sportivo è fondamentale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La relazione ormai decennale tra le aziende e il mondo sportivo sembra essere sempre più solida, attraverso le televisioni e le pubblicità legate ad essa è facile imbattersi in sponsor che valorizzino lo sport e le sue infinite sfaccettature. Sponsor come Starcasinò, William Hill o i più comuni brand automobilistici sono ormai compagni fidati di investimenti mirati e visibilità internazionale . I numeri che regolano tali manovre di marketing sono ormai indispensabili non tanto alle aziende che promuovono il loro marchio quanto per le società sportive che ne possono beneficiare per gli investimenti.Secondo i dati ISTAT tra il 2015 ed il 2020 la media spettatori davanti alla televisione è dell'86%, focalizzata soprattutto durante le ore di tempo libero. Questo implica di conseguenza un esponenziale incremento della visione di eventi sportivi e di sponsor legati a essi. Da questi numeri le società sportive, siano esse vicine al mondo del calcio, tennis o di piattaforme digitali di intrattenimento videoludico, hanno compreso le potenzialità di farsi pubblicità attraverso lo sport e hanno incrementato notevolmente gli investimenti per portare il proprio marchio negli eventi internazionali più importanti, con cui è possibile raggiungere il numero massimo di utenza.Se però questo ragionamento ha avuto modo di esistere fino a qualche anno fa, con l'improvvisa comparsa del Covid-19 si è verificata una brusca frenata degli introiti legati allo stadio e alla vendita di accessori, ribaltando completamente la situazione. Le società sportive, in questo momento, sono legate a doppio filo ai ricavi degli sponsor e non più viceversa; senza i capitali investiti dai brand le società sportive sarebbero ormai su una crisi di nervi ancor più grande di quella in atto durante la chiusura dei centri sportivi e degli stadi.Come è facile dedurre, a causa di un blocco parziale delle attività lavorative dovute ad orari vincolanti e all'impossibilità di recarsi nei luoghi di intrattenimento sportivo, l'utenza si è spostata in massa sulle piattaforma online. Le aziende hanno puntualmente percepito il potenziale e stanno investendo e pubblicizzando i loro brand su piattaforme come Twitch e YouTube. Gli sponsor legati al mondo sportivo hanno trovato una conseguente soluzione negli eSport su Twitch, qui infatti si possono disputare tornei a pagamento e garantire un intrattenimento di altissimo livello con videogame che emulano il mondo del calcio, del tennis, del basket e di diverse categorie di eventi sportivi. - (PRIMAPRESS)