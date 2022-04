E-Prix: Roma si prepara alla partenza della “F1 Green” sul circuito cittadino dell’Eur

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo un mese di sosta, l'E-Prix riparte sul tracciato cittadino di Roma - un circuito di tre chilometri e 385 metri, intervallati da ben 19 curve. Il punteggio del campionato vede la rincorsa di Mortara (Venturi Racing), che comanda la classifica generale con 43 punti, contro i 38 di Nyck De Vries (Mercedes), i 30 dei due portacolori Porsche Wehrlein e Lotterer, e i 28 di Stoffel Vandoorne.

Intanto nell'attesa dell'evento di domani 9 e domenica 10 aprile all'Eur, c'è stato lo spazio per una iniziativa sociale con 5 defibrillatori donati dalla Formula E al IX Municipio. La donazione rientra tra i progetti di Legacy previsti dagli organizzatori del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E in collaborazione con la Associazione "Ripartiamo dall’Eur".

L’obiettivo è quello di assicurare ai cittadini del IX Municipio un servizio di pronto intervento in caso di eventi che richiedano l’utilizzo di un defibrillatore. Il progetto “Salute e Sicurezza nei condomini” nasce per far acquistare ai condomini i defibrillatori, strumento necessario per la salute dei condomini; da questa iniziativa nasce la Rosa Bianca, in onore di un uomo deceduto ad ottobre mentre acquistava una la sua solita rosa bianca da portare alla moglie defunta. Il prossimo progetto è la realizzazione di un’applicazione sulla salute e la sicurezza.

Dei cinque defibrillatori, due saranno collocati presso la Farmacia Imbesi (Viale Europa) e Corsetti (Viale dell’Aeronautica), mentre i restanti saranno assegnati alla Polizia di Stato (Commissariato Esposizione), alla Stazione dei Carabinieri EUR e al IX Gruppo della Polizia locale.

Sono intervenuti alla cerimonia di donazione - che si è tenuta all’interno del Circuito Cittadino dell’EUR – Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; Titti Di Salvo, Presidente del IX Municipio; Margot McMillen, Event Director di Formula E; e Paolo Lampariello, Presidente dell’Associazione “Ripartiamo dall’EUR”.



