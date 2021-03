E-Prix Arabia: spettacolare incidente per la Mahindra di Alex Lynn uscito illeso

(PRIMAPRESS) - ARICCIA (ROMA) - Campionato Mondiale FIA Formula E da brivido per il team di Mahindra in Arabia. Dopo le prove che avevano visto girare le vetture del team indiano con ottimi tempi, un incidente in gara ha tolto le speranze ad Alex Lynn per un buon piazzamento. Il pilota è stato vittima di un tamponamento che lo ha visto capoversi con la vettura ma per fortuna uscendone incolume. In Arabia Saudita la squadra indiana è andata molto forte in prova, fin dall’inizio. Alex Lynn ha ottenuto il 6° e 7° riscontro cronometrico nelle prime due sessioni di prove libere, e poi ha stabilito il 5° tempo assoluto in qualifica guadagnandosi l’accesso alla Super Pole di gara 1, dove ha fatto registrare nuovamente il 5° tempo. Al via della corsa è partito bene installandosi in 6° posizione, ma purtroppo è stato tamponato dal concorrente che lo seguiva e le due monoposto sono venute a contatto, con conseguente rottura della sospensione e ritiro. Alexander Sims, al suo debutto con Mahindra, ha invece ottenuto l’11° tempo in qualifica e in gara ha saputo rimontare fino a conquistare la 7° piazza finale e i primi punti stagionali. Il team ora si preparerà all’appuntamento di Roma dove il 10 aprile prossimo scenderà sul tracciato capitolino con le Mahindra M7Electro. Prossima tappa dell’E-Prix di Valencia il 24 aprile, dove si sono svolte le prove di pre-campionato. - (PRIMAPRESS)