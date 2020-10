È pareggio tra Juventus e Verona (1-1) con le reti Kuleseveski e Favilli

(PRIMAPRESS) - TORINO - Secondo pari di fila per la Juventus di Pirlo: allo 'Stadium', un combattivo Verona strappa l'1-1 ai bianconeri. Con Dybala e Bernardeschi in campo dal 1', la Juve stenta in avvio. Dopo un gol annullato a Colley (16'), Silvestri è pronto su Bernardeschi (20'). Finale di tempo bianconero: Cuadrado fa tremare la traversa (41');Morata segna (45') ma il Var lo pizzica in fuorigioco millimetrico. Nella ripresa Verona intraprendente: entra Favilli e sblocca la gara (60'). Assedio Juve: traversa Dybala (76'), pari Kulusevski (77'). - (PRIMAPRESS)