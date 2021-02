Doping Schwarz: 8 anni di stop dalle gare e 4 anni di processo per il marciatore ma per il Gip "Non ha commesso il fatto"

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - Il Gip del tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha archiviato il procedimento penale a carico di Alex Schwazer "per non aver commesso il fatto". Pesante la motivazione che accusa Wada e Iaaf (agenzia antidoping e federazione mondiale): "Hanno operato in maniera assolutamente autoreferenziale non tollerando controlli dall'esterno al punto da produrre dichiarazioni false". E aggiunge: "Manipolazione delle provette con alto grado di probabilità". Il caso è quello dell'accusa di doping del 2016 costata al marciatore 8 anni di stop. - (PRIMAPRESS)