Derby familiare senza vincitori tra i due fratelli Inzaghi sulle panchine di Benevento e Lazio (1-1)

(PRIMAPRESS) - BENEVENTO - Un pari senza causare risentimenti familiari quello dell'1-1, al Vigorito derby singolare che vedeva affrontarsi in panchina i due fratelli Pippo e Simone Inzaghi, tecnici di Benevento e Lazio. In avvio (6') doppia chance per i campani con Lapadula-Glik sventata da Rei na. Dopo un palo di Luis Alberto (22'), ecco il vantaggio laziale (25') con uno splendido impatto al volo di Immobile. Ma il Benevento reagisce:Lapadula sciupa al 34', Reina salva su Caprari prima del pari di Schiattarella (45',sinistro al volo). Nella ripresa Lazio a fare la partita,ma non riesce comunque a chiudere in bellezza. - (PRIMAPRESS)