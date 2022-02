Credito sportivo: “Top of the Sport” spinge l’accordo tra Ics e la Federazione tennis tavolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Italiana Tennistavolo hanno sottoscritto oggi a Roma un Protocollo d’intesa, rinnovando il modello di collaborazione nel quale sono previsti strumenti finanziari che contribuiranno all’ulteriore crescita e diffusione di questa disciplina sportiva nei territori. La Convenzione, della durata triennale, si basa sulla consapevolezza che la riqualificazione degli impianti e, ove necessario, la realizzazione di nuove strutture sportive, rappresentino un contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile e al benessere collettivo attraverso la pratica sportiva. Elementi centrali dell’accordo,

Tra i punti di forza dell'accordo siglato dai presidenti dell’ICS e della FITeT, Andrea Abodi e Renato Di Napoli, ci sono i prodotti “Top of The Sport”, dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali, e “Mutuo Light 2.0 - FSN”, per le associazioni e le società affiliate. Al portafoglio delle opportunità la banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l’advisory per lo sviluppo di progetti infrastrutturali. - (PRIMAPRESS)