Cortina: l'imponderabilità del meteo che tiene al palo i Mondiali di Sci alpino. La combinata maschile va al 15 febbraio

(PRIMAPRESS) - CORTINA - Il maltempo è stato il fattore assolutamente imponderabile dell'organizzazione dei Mondiali di sci alpino di Cortina. Dopo la cancellazione della combinata femminile lunedì per la troppa neve caduta sulle piste e del SuperG donne per la nebbia, gli organizzatori e la Fis hanno rivisto pesantemente il programma delle gare.

A cambiare ancora collocazione è stata la combinata uomini, che si sposterà a lunedì 15. Tutto questo perché anche per la giornata odierna è previsto forte maltempo sulla località dolomitica. Domani, giovedì 11, però, con l'arrivo del bel tempo, saranno recuperati i due SuperG, con le donne al via alle 10.45 sull’Olympia e gli uomini alle 13 sulla Vertigine. Venerdì 12 invece ci saranno le due prove delle discese libere, con le donne poi che gareggeranno sabato 13 e gli uomini domenica 14. Lunedì 15 infine il recupero delle due combinate, con i SuperG che però si correranno su una pista sola, l’Olympia. - (PRIMAPRESS)