Cortina: il podio svizzero della discesa femminile con Suter e Behrami. L'annuncio del forfait di Ligety

(PRIMAPRESS) - CORTINA - La giornata di oggi 13 febbraio ha visto salire sul podio della Discesa Femminile le svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami e la tedesca Kira Weidle. In Discesa maschile Dominik Paris ha fatto registrare il miglior tempo e domani si torna in pista alle 11. Rammarico per il fuoriclasse statunitense, Ted Ligety che avrebbe dovuto chiudere la carriera con il gigante iridato del prossimo 19 febbraio. Ma dovrà rinunciare per le condizioni di salute: "Ho due ernie, devo chiudere qui”. Per lui che ha dominato 8 campionati del mondo la defezione di Cortina non era in programma. A bloccarlo è ancora una volta la schiena: le due ernie emerse nelle scorse ore lo costringeranno a chiudere anzitempo una straordinaria carriera. “Ero entusiasta di gareggiare per l'ultima volta e poi ritirarmi alle mie condizioni – ha fatto sapere Ted con un messaggio social – ma la mia schiena ha detto che devo chiuderla qua. - (PRIMAPRESS)