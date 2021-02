Cortina: argento nel Gigante per Luca De Aliprandini che sale per la priva volta su un podio

(PRIMAPRESS) - CORTINA - Luca De Aliprandini ha conquistato l'argento nel Gigante maschile dei Mondiali. Si tratta della seconda medaglia azzurra a Cortina dopo l'oro nel parallelo femminile centrata da Marta Bassino e della prima nella specialità dopo quella di Manfred Moelgg nel 2013. A 30 anni, De Aliprandini sale anche per la prima volta in carriera sul podio e lo fa nel momento più importante. Dopo una grande prima manche, l'azzurro ha tenuto botta anche nella seconda, puntando soprattutto ad arrivare al traguardo senza particolari errori sulla pista Labirinti. Una tattica che ha pagato, con il crono fermato in 2'37''88, a 63 centesimi dal vincitore, il francese Mathieu Faivre. Bronzo per l'austriaco Marco Schwarz (+0''87). Clamorosa caduta per Alexis Pinturault, grande favorito alla vigilia e in testa dopo la prima manche, fuori dai giochi dopo poche porte. - (PRIMAPRESS)