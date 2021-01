Coppa Italia: il Napoli si qualifica per i quarti battendo l’Empoli 3-2

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli si è qualificato per i quarti di finale della Coppa Italia e ha evitato anche il pericolo dei supplementari. Battuta l'Empoli (3-2) al termine di una partita vivace e molto più combattuta del previsto. L'ha decisa nel finale Petagna, in mischia. Ma il risultato è rimasto in bilico fino al 93'. Prossimo avversario per Gattuso la vincente tra Roma e Spezia. - (PRIMAPRESS)