Coppe europee: pareggia la Juve a Torino contro il Nantes (1-1) e la Lazio vince in Conference 1-0

TORINO - Coppe europee: pari per la Juventus e la Lazio che vince in Conference League. Nell'andata dei playoff di Europa League, che valgono l'accesso agli ottavi, la Juventus si fa imporre il pari 1-1 dal Nantes a Torino. Azione Di Maria- Chiesa-Vlahovic, il serbo porta avanti la Juve (13'). Al 60' Blas gela i bian- coneri dopo una scivolata di Bremer. La squadra di Allegri ci prova, ma Chiesa e Di Maria colpiscono la traversa. In Conference League, 1-0 della Lazio (in 10 dal 15' per l'espulsione di Pa- tric) nell'andata con i rumeni del Cluj Decide una girata di Immobile su puni- zione di Felipe Anderson (49').