Coppa Italia: semifinale d’andata senza reti allo stadio Maradona tra Napoli e Atalanta

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Finisce senza reti la semifinale d'andata al 'Maradona' fra Napoli e Atalanta.Tutto rinviato alla sfida di Bergamo, la prossima settimana. Orobici a dettare il ritmo della gara. Ospina è protagonista in uscita bassa su Pessina, servito da Muriel.Poi Toloi 'grazia' i partenopei toccando a lato a tu per tu col portiere. Fuori bersaglio Zapata e Muriel.A fine frazione si vede il Napoli, largo il diagonale di Demme. Ripresa con altro lavoro per Ospina: uscita bassa su Muriel, quindi reattivo sulla girata di testa di Zapata. - (PRIMAPRESS)