Coppa Italia: sarà derby Juventus-Inter. I bianconeri hanno battuto la Fiorentina (2-0)

TORINO - La Juventus batte la Fiorentina 2-0 e i bianconeri vanno in finale di Coppa Italia: l'11 maggio incontrerà l'Inter. La Juve chiude ogni varco e colpisce in contropiede. Il gol di Bernardeschi a metà primo tempo, è favorito da un'uscita sbagliata di Dragowski. Il raddoppio di Danilo arriva proprio al tramonto della nottata quando lo Stadium è già pronto a festeggiare. I viola tengono il possesso palla, ma non riescono a bucare la compatta retroguardia bianconera. Si va al derby d'Italia trasformato in finale di Coppa Italia, evento capitato solo due volte nella storia, l'ultima lontana 57 anni fa.