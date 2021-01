Coppa Italia: lo Spezia accede ai quarti di finale superando la Roma ai supplementari (2-4)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia per lo Spezia era difficile da pronosticare. Allo stadio capitolino dell'Olimpico è successo l'imponderabile. Al 6' Galabinov trasforma il rigore per un fallo, ingenuo, di Cristante su Maggiore.Al 15' destro a giro di Saponara, Spezia avanti 2-0. La Roma comincia la rimonta al 43': stavolta l'ingenuità è di Ismajli, Pellegrini subisce il fallo e trasforma il rigore. Tanti errori di Mayoral (alcuni clamorosi), al 73' pareggia Mkhitaryan. Inizio supplementari shock per la Roma:rossi a Mancini e Pau Lopez (91' e 92'). E allora chiudono Verde di testa (107') e Saponara (119') - (PRIMAPRESS)