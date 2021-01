Coppa Italia: la Lazio va ai quarti con la vittoria sul Parma (2-1). Muriqi decide la partita al 90’

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Lazio va ai quarti e affronterà l'Atalanta. I biancocelesti vanno subito in pressing sul Parma e centrano due pali: al 14' Muriqi solo davanti a Colombi allarga troppo la mira e trova il legno; al 22' botta di Pereira da dentro l'area.Ci pensa allora Parolo, di testa (23') a sbloccare. Nella ripresa la Lazio vuole controllare. Ma il piano tattico è scosso dalla zuccata di Brunetta respinta da Strakosha su Mihaila che colpisce la traversa Il rumeno si rifà all'83', lanciato in contropiede sigla il pari. Proprio al 90'la decide Muriqi in girata di testa. - (PRIMAPRESS)