Coppa Italia: la Juventus si aggiudica il suo 14mo trofeo battendo l’Atalanta 2-1

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - La Juventus di Pirlo vince la Coppa Italia (14.ma volta). Nella finale di Reggio Emilia, 2-1 all'Atalanta. Bergamaschi sprint in avvio con Palomino,Zapata e Freuler, la Juve subisce e poi va in vantaggio (31') con un sinistro a giro di Kulusevski.Reazione della Dea, Malinovskyi trova il pari (41') su assist di Hateboer. Nella ripresa bianconeri trasformati. Al 60' palo clamoroso di Chiesa su tacco smarcante di Ronaldo. E al 73' ancora Chiesa scambia con Kulusesvki e insacca. Si è giocato davanti a 4.300 spettatori in presenza. - (PRIMAPRESS)