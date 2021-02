Coppa Italia: la Juventus passa a San Siro con l’Inter (1-2). Una doppietta di Ronaldo

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Juventus batte colpo nel primo atto della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri di Pirlo passano 2-1 a San Siro in casa dell'Inter. Squadra di Conte illusa dal vantaggio in avvio, poi rimontata per due ingenuità. Ritorno martedì prossimo Inter avanti al 9': Barella centra,Lautaro anticipa de Ligt e fulmina un Buffon non impeccabile.Var protagonista al 23' per una trattenuta di Young su Cuadrado, al 26' è rigore che Ronaldo trasforma.Pasticcio della difesa nerazzurra al 35', CR7 si infila tra Bastoni e Handanovic per la doppietta. - (PRIMAPRESS)