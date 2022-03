Coppa Italia: la Fiorentina regala la partita alla Juventus con uno sfortunato autogol di Venuti (0-1)

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La Coppa Italia nel match tra Fiorentina e Juventus (0-1) ha confermato ancora una volta come l'imprevedibilità di un risultato è dietro l'angolo nelle forme più impensabili. La Juventus vince al Franchi ma a segnare è il difensore viola Lorenzo Venuti che scoppia in lacrime per un autogol al 90+1. La partita vede la Fiorentina spingere nei primi 45 minuti ma anche nella ripresa ma la beffa arriva sul finale. Allegri esce dal campo con un sorriso sulle labbra per una partita strappata con una buona dose di fortuna. - (PRIMAPRESS)