Coppa Italia: l’Inter va in finale ed elimina il Milan nel match di ritorno (3-0)

MILANO - Coppa Italia: Inter in finale di Coppa Italia. Nella semifinale di ritorno i nerazzurri hanno battuto 3-0 il Milan (andata 0-0). Neanche il fischio di iniziò della partita e l'Inter è avanti. Cross di Darmian per Lautaro,gran destro al volo per l'1-0 (4').Prova a reagire il Milan che va più volte vicino al pari, ma al 40' deve arrendersi ancora: assist di Correa per Lautaro che supera Maignen con un colpo sotto, è doppietta (40'). Nella ripresa i rossoneri accorciano,ma il gol di Bennacer viene annullato al Var (fuorigioco Kalulu). Nel finale Gosens firma il definitivo 3-0 (82').