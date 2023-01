Coppa Italia: l’Inter è in semifinale. Battuta l’Atalanta 1-0 con una rete di Darmian al 57’

(PRIMAPRESS) - MILANO - Coppa Italia. L'Inter supera 1-0 l'Atalanta nel quarto di finale in gara secca. Subito buon ritmo. Barella prova i riflessi di Musso. Calhanoglu dalla distanza prima va di poco alto, poi (40') centra in pieno il palo. Sponda di Lukaku, Gosens non ne fa buon uso.Sciupa di testa Zapata, dimenticato dalla difesa. Erroraccio anche per Maehle che manda alle stelle una respinta difettosa di Onana. Al 57' Darmian finalizza in dia- gonale un'azione paziente dell'Inter e sigla il vantaggio. Ci provano Boga (a lato) e Lookman (para Onana). - (PRIMAPRESS)