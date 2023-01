Coppa Italia: il Napoli esce dal trofeo. Una tenace Cremonese in 10 batte ai rigori i partenopei (6-7)

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un nubifragio sullo stadio Maradona, ma anche sul Napoli battuto dalla Cremonese eliminando i partenopei dalla Coppa Italia. La partiva va ai supplementari dopo il 2-2 dei 90' e poi resiste in dieci (espulso Sernicola), dunque trascina la formazione di Spalletti ai rigori e vince 7-6 qualificandosi per i quarti di finale di Coppa Italia. Decisivo l'errore dal dischetto di Lobotka. Nel primo tempo segna Pickel, ma in 3' Juan Jesus e Simeone la ribaltano. La rete di Afena porta la gara ai supplementari e dunque ai rigori per il successo dell'ultima in classifica del campionato che suono come una beffa ai primi della classe. - (PRIMAPRESS)