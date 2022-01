Coppa Italia: il Napoli cede alla Fiorentina sui supplementari (2-5). La squadra di Italiano va ai quarti con l’Atalanta

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La resa del Napoli sul suo campo alla Fiorentina (2-5) ha fatto sfumare il primo obiettivo stagionale del Napoli, in Coppa Italia. La squadra di Italiano sorprende Spalletti e si prende la posizione di sfidante ai quarti con l’Atalanta. Vlahovic, Biraghi, Venuti, Piatek e Maleh mettono la firma sul blitz viola. Mertens e Petagna non bastano agli azzurri per passare il turno. Allo stadio Maradona, la partita si è chiusa dopo i tempi supplementari in 10 contro 9: la Fiorentina reagisce con un grande risultato al crollo in campionato di Torino, il Napoli invece subisce un’altra sconfitta in casa (la quinta stagionale fra campionato e coppe) e ora dovrà voltare pagina in fretta. - (PRIMAPRESS)