Coppa Italia: il Milan elimina ai quarti la Lazio con quattro reti e si prepara ad un altro derby con l’Inter

Coppa Italia, il Milan elimina nei quarti la Lazio, affondata 4-0 a San Siro,e si regala il brivido di altri due derby con l'Inter, stavolta in semifinale di Coppa Italia. Equilibrio iniziale,Reina ferma Kessie, al 24' i rossoneri passano:difesa ospite messa male sul lancio in profondità di Romagnoli per Leao, che s'invola e non perdona.Immobile non trova la porta su pallonetto,prima del riposo si riaccende Giroud,che fa doppietta (41',46') spingendo facilmente in rete due assist al bacio di Leao e Theo.La Lazio non si scuote, al 79' Kessie firma il poker.