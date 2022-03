Coppa Italia: finisce senza reti il derby tra il Milan e Inter

(PRIMAPRESS) - MILANO - Finisce senza reti il derby semifinale d'andata. Ritorno il 20 aprile. Handanovic complica la vita a Brozovic, Saelemaekers ne approfitta, ma tira addosso al portiere. Subito dopo percussione di Hernandez con tiro a lato. L' Inter non riesce a essere efficace, il 1° tempo si chiude con l'occasione di Krunic che non trova la porta in ottima posizione. Nella ripresa, subito Leao con Handanovic in difficoltà salvato dalla difesa.Tomori anticipa Dzeko sottoporta sul suggerimento di Dumfries. Messias, servito da Giroud tocca a lato. - (PRIMAPRESS)