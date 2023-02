Coppa Italia: Cremonese in semifinale con la Roma ko (1-2). Partita opaca dei giallorossi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Coppa Italia, è la Cremonese ad andare in semifinale dopo l'eliminazione della Roma battuta per 2-1. Partita opaca dei giallorossi che si vedono poco. Errore di Kumbulla, Incursione nell'area di Dessers e Rui Patricio lo stende. Lo stesso attaccante belga trasforma il rigore (28'). A inizio ripresa (49') Okereke centra basso, Celik interviene male e fa autogol. Mourigno mette dentro i titolari e la Roma si butta all'attacco. Chance per El Shaarawy, Sarr superbo su Pellegrini. Abraham si ritrova solo in area, ma centra il 0 palo (77'). Al 94' Belotti trova l'1-2, ma è troppo tardi. - (PRIMAPRESS)