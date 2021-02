Coppa Italia: alla Juve è bastato lo 0-0 allo Stadium contro l’Inter per volare in finale

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Juve vola in finale di Coppa Italia. Ai bianconeri, dopo il 2-1 del Meazza, basta lo 0-0 con l'Inter allo Stadium. Nerazzurri pericolosi con Hakimi che si invola in contropiede e viene steso da Alex Sandro.Sulla punizione, 'panciata' di Lukaku, palla a lato (25'). Chance per Eriksen che però si fa respingere un rigore in movimento (28'). Pressione Juve a fine 1° tempo, ci prova Ronaldo. Nella ripresa 'squillo' di Hakimi,alto. Handanovic dice di no due volte a CR7. Le ultime speranze Inter si infrangono sui tiri di Hakimi e Sensi,finisce 0-0. - (PRIMAPRESS)