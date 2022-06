Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa. L’argentina travolge l’Italia 3-0). Messi superstar

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - La finalissima Italia-Argentina giocata a Wembley è finita 0-3. L'Italia è stata in pugno al gioco, veloce e fantasioso dell'Argentina. I campioni del Sudamerica sfoggiano una tecnica superiore che non soffre il pur buon palleggio azzurro, che comunque non arriva mai in area. Non parte neppure male l'Italia con la sua rete di passaggi, ma un errore di Bernardeschi innesca Messi che pesca Lautaro a un passo dalla porta per il vantaggio (28').Gli azzurri accusano il colpo e al 1' di recupero Di Maria beffa Donnarumma,che nella ripresa para su Di Maria e Messi, Dybala fa tris (93'). Mister Mancini e Giorgio Chiellini, alla sua ultima partita in nazionale, ora bisogna guardare avanti con determinazione. - (PRIMAPRESS)