Coppa Davis: Italia in semifinale, il doppio porta gli azzurri sul 2-1 ed elimina gli Usa

(PRIMAPRESS) - MALAGA - L'Italia è in semifinale di Coppa Davis dopo la vittoria del doppio azzurro Fognini-Bolelli contro gli statunitensi Sock e Paul e gli Usa vengono eliminati. L'Italia sfiderà ora Germania o Canada. A Malaga, risulta decisivo dunque il successo nel doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini per 6-4, 6-4 contro Tommy Paul e Jack Sock, dopo la vittoria di Lorenzo Sonego su Frances Tiafoe per 6-3, 7-6(7) e la risposta americana con il 7-6(8), 6-3 di Taylor Fritz a Lorenzo Musetti. - (PRIMAPRESS)