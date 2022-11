Coppa Davis 2022: il Canada batte l’Italia 2-1 e vola in finale contro l’Australia

(PRIMAPRESS) - MALAGA (SPAGNA) - È il Canada a prenotare un posto in finale di Coppa Davis. L'Italia è stata battuta in rimonta 2-1.

Il team azzurro paga le sconfitte di Lorenzo Musetti nel 2° singolare e quella in doppio, questa volta fatale dopo il successo che appena 48 ore fa ci aveva portato in semifinale. Non è bastato un caparbio Lorenzo Sonego, che è riuscito a battere Denis Shapovalov nella sfida tra i numeri due. Una battaglia di tre ore e 15' in cui è successo davvero di tutto. Musetti ha incassato la seconda sconfitta cedendo in due set ad Auger-Aliassime. Sul punteggio di 1-1, il canadese ha poi fatto coppia con Pospisil nel doppio decisivo, in cui l'Italia ha dovuto cambiare coppia, schierando Matteo Berrettini al posto dell'infortunato Simone Bolelli. Il romano, che non giocava una partita da oltre un mese, non è riuscito a fare il miracolo insieme a Fabio Fognini. 7-6, 7-5 il punteggio per il Canada, che raggiunge in finale l'Australia. Per l'Italia sfuma la finale ma resta un gruppo importante, ed è arrivato fino a qui privo di Sinner e con Berrettini dimezzato. Da ricordare che il titolo della Coppa Davis lo scorso anno era stato conquistato dalla nazionale russa ma dopo l'invasione in Ucraina è stata estromessa dal torneo. - (PRIMAPRESS)